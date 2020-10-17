Türkiye'den Ermenistan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısına sert tepki

Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Azerbaycan’ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 2’si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi ise yaralandı.Türkiye'den Ermenistan'ın kalleş saldırısına tepki gedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan savaş suçu işlemeye, sivilleri katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden masum insanları öldürüyor. Bu vahşete sessiz kalmak, bu cinayetlere ortak olmak demektir. İnsanlıktan nasibini almayanlar işledikleri suçun hesabını verecek." diyerek sert tepki gösterdi.