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Türkiye'den Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yeni NAVTEX ilanı!

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Giriş: 09.10.2020 20:10
Güncelleme:09.10.2020 20:49
Son dakika haberi... Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için Akdeniz'de 9 Kasım'a kadar NAVTEX ilan edildi. Detayları A Haber muhabiri aktardı.

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 9 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 10 Ekim'den 9 Kasım'a kadar sürecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

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