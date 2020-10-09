Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı! Yunanistan'a 'Lozan' uyarısı
Son dakika haberine göre… Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti.
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Türkiye'den bir NAVTEX ilanı daha geldi. Yeni NAVTEX ilanı Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.
14 Eylül ve 22 Eylül'deki NAVTEX ilanlarının ardından İzmir İstasyonundan yayınlanan NAVTEX ilanında Yunanistan'a 3. kez 'Lozan' uyarısı yapıldı.
İHLAL EDİLDİ
Yeni NAVTEX ilanı ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan edildi.
LOZAN VURGUSU
İzmir istasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'te "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.