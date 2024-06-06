06 Haziran 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Türkiye'de yeni sıcaklık rekoru bekleniyor! Türkiye'nin kuraklık haritası A Haber'de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.06.2024 18:12
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yıllık ortalama küresel sıcaklığın gelecek 5 yılın en az birinde geçici olarak, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece üzerine çıkması ihtimalinin yüzde 80 olduğunu bildirdi. Gelecek 5 yıldan en az birinde yeni bir sıcaklık rekoru kırılma olasılığının da yüzde 86 olduğu belirtildi. Öte yandan Türkiye'de Doğu Karadeniz'den Samsun ile Ordu kesiminden başlayıp Antalya Muğla hattına gelen bir kuşakta son 6 aydır yoğun bir kuraklık yaşıyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’de yeni sıcaklık rekoru bekleniyor!
Türkiye'de yeni sıcaklık rekoru bekleniyor!
Konya Demirağlarla örülüyor!
Konya Demirağlarla örülüyor!
YKS için geri sayım başladı!
YKS için geri sayım başladı!
Özbekistan lideri Mirziyoyev Türkiye’de
Özbekistan lideri Mirziyoyev Türkiye'de
Adıyaman’da korkutan deprem
Adıyaman’da korkutan deprem
A Haber Refah sınırında
A Haber Refah sınırında
PKK’nın sözde seçimi ertelendi
PKK'nın sözde seçimi ertelendi
Erdoğan - Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
Erdoğan - Özel görüşmesinin tarihi belli oldu
F-16 alımında sona doğru
F-16 alımında sona doğru
Suriye’de yasa dışı PKK seçimine erteleme
Suriye’de yasa dışı PKK seçimine erteleme
Korkutan rapor! Dünya alarm veriyor
Korkutan rapor! Dünya alarm veriyor
PKK’nın sözde seçimi ertelendi!
PKK’nın sözde seçimi ertelendi!
Daha Fazla Video Göster