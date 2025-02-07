Türkiye’de aile yapısı değişiyor! Tek kişilik haneler artışta

Türkiye'de geniş aile kavramı kaybolurken yerini ise artık tek kişilik hane alıyor. Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan “Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profili" başlıklı raporun tanıtım toplantısına ahaber.com.tr olarak katıldık. Rapor, çarpıcı bulgularıyla dikkat çekiyor. Özelikle Tek kişilik hanehalklarının oranı, 2014 yılında %13,9 iken, 2023'te %19,7'ye yükseldi. Türkiye genelinde her 5 haneden 1'i artık tek kişiden oluşmakta. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat’a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan’nın 2025 yılını aile yılı olarak açıkladığını belirten Madak, “Burada raporları inceledik. Çok kıymetli bir çalışma. Günümüzde gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle Birleşmiş Milletler toplantısında nüfusun varoluşsal tehdit olarak gördüğü ve gerçekten aile yapısının günümüzde, dünyada ve Türkiye’de ciddi bir değişim dönüşüm var. Tek kişilik hanehalkları artıyor. Tek kişilik ebeveyn aileler artıyor. Nüfus azalıyor. Evlilik yaşı yükseliyor. Boşanmalar artıyor. Evlilikler azalıyor. Bunlar bize aile kurumunu güçlendirecek politikalara yönlendiriyor. " dedi. Raporu hazırlayan isimlerden Nursen Tekgöz ise “ Tek kişilik hanehalklarına ilişkin maalesef araştırma gündeminin olmaması Türkiye’de böylesine çok önemli olgunun gözden kaçırılmasına yol açıyor biz bunu fark ettik. Çünkü biz raporu sık sık değinmeye çalıştık Türkiye’de gittikçe daha fazla insan tek başına yaşıyor." dedi.

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