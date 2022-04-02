Türkiye’de 2006 yılında neler yaşandı? Siyasi suikastların ve Danıştay saldırısının perde arkası

Geçmişe doğru bir yolculuğa çıkardı A Haber izleyicilerini ve 2006 yılına götürdü. 2006 belalı, sancılı, gelen her haberin bir öncekini arattığı, bir yıldı. Bir yandan Türkiye'yi kutuplaştırma çabaları, diğer yandan terör saldırıları ülkenin başına karabasan gibi çökmüştü. Türkiye büyük bir tuzağa çekiliyordu. İşte o yıllarda yaşananlar…

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