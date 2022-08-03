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Türkiye yalan haber bombardımanında birinci ülke! Türkiye neden yalan haberlerin hedefinde?

A Haber
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Giriş: 03.08.2022 15:45
İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nin tarafından yapılan bir araştırma Türkiye'nin en fazla yalan habere maruz kalan ülke olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye, yüzde 49'la yalan haber bombardımanında birinci ülke. Peki yalan haberlerin hedefindeki ülke neden Türkiye? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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