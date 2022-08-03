03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Türkiye yalan haber bombardımanında birinci ülke! Türkiye neden yalan haberlerin hedefinde?
İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nin tarafından yapılan bir araştırma Türkiye'nin en fazla yalan habere maruz kalan ülke olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye, yüzde 49'la yalan haber bombardımanında birinci ülke. Peki yalan haberlerin hedefindeki ülke neden Türkiye? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.