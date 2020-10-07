Türkiye ve KKTC Kapalı Maraş'ın açılmasıyla dünyaya ne mesaj veriliyor? Fahri Erenel A Haber'e açıkladı

46 yıllık hasretin sona erdiği kapalı olan Maraş kademeli olarak açılıyor. Peki, Maraş'ın açılma kararıyla dünyaya ne mesaj verilmek istendi? Maraş’ın açılması hem Türkiye’ye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) ne kazandıracak? Bu kritik sorunun yanıtını Doç. Dr. Fahri Erenel, A Haber'e özel yorumladı.

Maraş, plajlarıyla, otelleriyle bir dönemin en parlak yıldızıydı. Fakat Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Maraş bölgesi, Kıbrıs Barış Harekatı ile birlikte yavaş yavaş hayalet şehre dönmeye başladı.

Harekat sırasında yerleşime kapatıldı. Ve tam 46 yılın ardından Maraş bölgesi yeniden açılıyor.

Büyük müjdeyi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte verdi.





ABD VE YUNANİSTAN'A MESAJ

Doç. Dr. Fahri Erenel, "Bu adım Rum yönetimini kanatları altına alan ABD'ye ciddi bir mesajdır. Yunanistan'a ciddi bir mesajdır. Bu sonuçta bir beka ve milli mücadele meselesidir." dedi.





"RUSYA İLE ORTAK ÜS..."

Fahri Erenel, bu adımın bir adım daha ileriye taşınabileceğini söylüyor. Türkiye deniz üssü kurulabilir. Hatta Rusya ile ortak bir üs olabilir.