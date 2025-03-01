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Türkiye ve dünyada iftar hazırlıkları! A Haber ekipleri sahada

Türkiye ve dünyada iftar hazırlıkları! A Haber ekipleri sahada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 18:47
Ramazan ayının gelişiyle birlikte iftar sofralarının heyecanı Türkiye’nin dört bir yanında hissediliyor. Hakkâri’de vatandaşlar oruçlarını açmaya hazırlanırken, A Haber muhabiri Esra Arpa son durumu aktardı. Karadeniz’de Ramazan coşkusu Rize’de de kendini gösterdi, iftar heyecanını A Haber muhabiri Selman Kutlu ekrana taşıdı. Diyarbakır’da iftar öncesi son hazırlıklar devam ederken, A Haber muhabiri Sinan Yılmaz o anları görüntüledi. Malatya’da iftar vakti yaklaşırken, restoranlar ve iftar sofraları dolup taştı. Bölgedeki heyecanı A Haber muhabiri Barış Türel izleyicilere aktardı. Tokat’ta da benzer bir coşku yaşanırken, A Haber muhabiri Murat Onur iftar öncesi atmosferi ekrana taşıdı. Başkent Ankara’da ise meydanlar ve lokantalar iftar saatine hazırlanırken, A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu gelişmeleri yerinde takip etti. Ramazan heyecanı yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın farklı noktalarında da yaşanıyor. Almanya’nın Heidelberg kentinde yaşayan Müslümanlar, ilk oruçlarını açmak için bir araya gelirken, camilerde dualar edildi. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz, Almanya’daki iftar coşkusunu izleyicilere aktardı. Türkiye ve dünyada iftar sofraları büyük bir coşkuyla hazırlanırken, A Haber ekipleri sahadan gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.
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Türkiye ve dünyada iftar hazırlıkları! A Haber ekipleri sahada
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