Türkiye ve AB ilişkilerinde yeni dönem

Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri yeni bir döneme giriyor. Karşılıklı olumlu mesajlar, hem Türkiye hem de AB için oldukça önemli. Keza uzmanlara göre, bölgesel ve küresel iş birliği Ankara ile Brüksel'in her açıdan gelişmesi anlamına geliyor. Ancak Brüksel'in geçmişten bugüne Ankara'ya karşı sergilediği ikircikli tavır, "olumlu havanın" önündeki en büyük engel. Soru net: AB bu kez Türkiye'ye karşı samimi davranacak mı, somut adımlar nasıl atılacak? Soruların yanıtı ise perde arkasında...

Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkileri yeni bir döneme giriyor. Karşılıklı olumlu mesajlar, hem Türkiye hem de AB için oldukça önemli. Keza uzmanlara göre, bölgesel ve küresel iş birliği Ankara ile Brüksel'in her açıdan gelişmesi anlamına geliyor. Ancak Brüksel'in geçmişten bugüne Ankara'ya karşı sergilediği ikircikli tavır, "olumlu havanın" önündeki en büyük engel. Soru net: AB bu kez Türkiye'ye karşı samimi davranacak mı, somut adımlar nasıl atılacak? Soruların yanıtı ise perde arkasında...