İsrail tepki çeken idam yasasını onayladı: İsrail Batı Şeria'yı adım adım işgal ediyor

İsrail meclisi Knesset, 7 Ekim olaylarına karıştığı iddia edilen Filistinli esirlerin özel askeri mahkemelerde yargılanmasını ve idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısını 93 milletvekilinin onayıyla kabul etti. İnsan hakları kuruluşlarının "siyasi baskı" uyarısı yaptığı düzenlemenin yanı sıra, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan arkeolojik alanların İsrail devletine devredilmesini içeren ikinci bir skandal yasa da onaylandı. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar, bölgedeki tansiyonu yükselten bu kararların perde arkasını A Haber izleyicileri için aktardı.