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Türkiye terör devleti katil İsrail'in katliamına sessiz kalmadı

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 08:48
Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısı başkentte nasıl yankılandı? Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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