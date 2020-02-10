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10.02.2020

Türkiye Şubat sonunu beklemeyebilir! TSK harekete geçebilir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejimin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker de yaralandı. Öte yandan MSB, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında, "Rejim şu saatten sonra kontrolünü kaybetmiştir. Türkiye bundan sonra kendi yolunda devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejimin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker de yaralandı. Öte yandan MSB, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.

TSK HAREKETE GEÇEBİLİR

Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında saldırıyı değerlendirdi. Tokmakoğlu Türkiye'nin Şubat sonunu beklemeyebileceğini belirterek, "Rejim şu saatten sonra kontrolünü kaybetmiştir. Bundan önce acaba yaptıklarında bir ikaz bir girişim mi var avaba diye düşünmüştük ve değerlendirmelerimizde de daha ziyade rejimi şubat sonuna kadar bekleyebileceği herhangi bir problem çıkarmayacağını öngörüyorduk fakat böyle olmadı. Rejim alenen Türkiye'ye saldırmış oldu bu bir çatışma halidir. Türkiye bundan sonra artık kendi yolunda devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Esad rejiminden İdlibde kalleş saldırı! MSB: 5 asker şehit oldu, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı SON DAKİKA: ESAD REJİMİNDEN İDLİB'DE KALLEŞ SALDIRI! MSB: 5 ASKER ŞEHİT OLDU, ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE BIRAKILMADI
Son dakika: Canlı yayında flaş sözler: Rejim resmen aklını kaybetmiş SON DAKİKA: CANLI YAYINDA FLAŞ SÖZLER: REJİM RESMEN AKLINI KAYBETMİŞ

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