Türkiye Şubat sonunu beklemeyebilir! TSK harekete geçebilir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejimin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker de yaralandı. Öte yandan MSB, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında, "Rejim şu saatten sonra kontrolünü kaybetmiştir. Türkiye bundan sonra kendi yolunda devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) İdlib'de Esad rejimin topçu atışında 5 askerin şehit olduğunu açıkladı. Saldırıda 5 asker de yaralandı. Öte yandan MSB, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" dedi.

TSK HAREKETE GEÇEBİLİR



Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, A Haber canlı yayınında saldırıyı değerlendirdi. Tokmakoğlu Türkiye'nin Şubat sonunu beklemeyebileceğini belirterek, "Rejim şu saatten sonra kontrolünü kaybetmiştir. Bundan önce acaba yaptıklarında bir ikaz bir girişim mi var avaba diye düşünmüştük ve değerlendirmelerimizde de daha ziyade rejimi şubat sonuna kadar bekleyebileceği herhangi bir problem çıkarmayacağını öngörüyorduk fakat böyle olmadı. Rejim alenen Türkiye'ye saldırmış oldu bu bir çatışma halidir. Türkiye bundan sonra artık kendi yolunda devam edecek gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.