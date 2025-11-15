15 Kasım 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları Türkiye şehitlerini uğurladı! 20 vatan evladına son veda
Türkiye şehitlerini uğurladı! 20 vatan evladına son veda

Türkiye şehitlerini uğurladı! 20 vatan evladına son veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 08:43
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda hayatını kaybeden askerlerimiz için dün veda günüydü. Gözler doldu, boğazlar düğümlendi. 20 kahramanımız için Ankara'da askeri tören düzenlendi. Ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Kahraman askerler ülkenin dört bir yanında omuzlarda dualarla son yolculuklarına uğurlandı.
