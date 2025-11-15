Türkiye şehitlerini uğurladı! 20 vatan evladına son veda

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda hayatını kaybeden askerlerimiz için dün veda günüydü. Gözler doldu, boğazlar düğümlendi. 20 kahramanımız için Ankara'da askeri tören düzenlendi. Ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Kahraman askerler ülkenin dört bir yanında omuzlarda dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

