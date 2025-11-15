15 Kasım 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Türkiye şehitlerini uğurladı! 20 vatan evladına son veda
Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızda hayatını kaybeden askerlerimiz için dün veda günüydü. Gözler doldu, boğazlar düğümlendi. 20 kahramanımız için Ankara'da askeri tören düzenlendi. Ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi. Kahraman askerler ülkenin dört bir yanında omuzlarda dualarla son yolculuklarına uğurlandı.