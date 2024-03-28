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Türkiye pazar günü sandık başında! MHP’li İzzet Ulvi Yönter A Haber'de: İstanbul esaretten kurtulacak

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 28.03.2024 18:14
Güncelleme:28.03.2024 18:25
31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhur İttifakı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in konuğu MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter önemli açıklamalarda bulundu.
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