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10.12.2019

Türkiye Libya'ya asker gönderir mi? Başkan Erdoğan'ın sözlerini uzman isimler yorumladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam katıldığı televizyon programında, Libya mutabakatı ve Libya'ya asker gönderilmesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız." dedi. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri gündeme bomba gibi düşerken A Haber canlı yayınına katılan güvenlik uzmanları hem Başkan Erdoğan'ın sözlerini hem de bölgedeki durumu değerlendirdi.

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