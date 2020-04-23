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Türkiye koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstiklal Marşı için balkonlara çıktı

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23.04.2020
Türkiye Başkan Erdoğan önderliğinde İstiklal Marşı okundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan vatandaşlar, saat 21.00'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okundu.

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