Türkiye koronavirüs tedbirleri nedeniyle İstiklal Marşı için balkonlara çıktı
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.04.2020
Türkiye Başkan Erdoğan önderliğinde İstiklal Marşı okundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde olan vatandaşlar, saat 21.00'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.