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Türkiye genelinde sandıklar kapandı! Parti merkezlerinde son durum ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.03.2024 20:34
Türkiye genelinde saatler 17.00’yi gösterdiğinde sandıklar kapandı ve vatandaşlar heyecanla sonuçları bekliyor. A Haber ekipleri de parti genel merkezlerindeki son durumu canlı yayında aktardı.
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