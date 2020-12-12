Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibarıyla başladı. Megakent İstanbul sessizliğe büründü. Ankara ve İzmir ve Türkiye genelinde vatandaşlar kısıtlamalara uydu ve sokaklar boş kaldı. A Haber ekipleri sahadaki son durumu aktardı.