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Türkiye Filistin için bugüne kadar ne yaptı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 13:50
Türkiye, 15 Kasım 1988'de kurulan Filistin'i ilk tanıyan ülkelerden oldu. Türkiye, İsrail'in işgal politikasına rağmen Filistinlilerin tam bağımsız ve egemen devlet olma yolundaki mücadelesine her zaman destek verdi, vermeyi de sürdürüyor. İsrail'in Gazze'deki katliamında üç ay geride kalırken, Türkiye Filistin için hangi desteklerde bulundu? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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Türkiye Filistin için bugüne kadar ne yaptı?
Türkiye Filistin için bugüne kadar ne yaptı?
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