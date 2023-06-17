Türkiye elektronik seçim sistemine geçiyor! Yerel seçimler sonrası süreç hızlanacak

Türkiye yoğun geçen bir seçim sürecini geride bıraktı. Bir kez daha görüldü ki seçimlere demokratik katılım rekor düzeyde de olsa, fiziki olarak sandığa gitmek her zaman kolay olmayabiliyor. Bu nedenle Yüksek Seçim Kurulu gündemine "Elektronik seçim sistemini" aldı, hedef 2028'de oyu elektronik ortamda kullanmak.

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