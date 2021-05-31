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Türkiye düşmanı yazar Slavoj Zizek’e Tunç Soyer’den davet! PKK sempatizanı Zizek’ten tepki çeken konuşma
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Sanal Kitap Günleri'nin tepki çeken bir konuğu vardı. Türkiye düşmanı Sloven sosyolog Slavoj Zizek, demokrasi dersi vermeye çalıştı. Ancak Türkiye'yi bölünüp parçalanan Yugoslavya'ya benzetmesi dikkati çekti. Tunç Soyer yönetimindeki belediyeye tepkiler geldi. "Mustafa Kemal'in İzmir'i bunu hak etmedi" yorumu yapıldı.