Türkiye demokrasine karşı eş zamanlı provokatif saldırılar! Hedefleri ne, kimler düğmeye bastı?

Türkiye demokrasisi son zamanlarda saldırı altında. Muhalefet cephesinden yapılan açıklamalar bir tarafa terör örgütleri tarafından da sahada saldırılar yapılmaya çalışılıyor. Son olarak İYİ Parti Meral Akşener’in Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı çocuk katili Netanyahu’ya benzetip Başkan Erdoğan’ın memleketi Rize’ye gitmesi planlı provokasyon olarak nitelendirildi. Bunun ardından AA muhabiri Musab Turan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan provokatör bir çıkış yaptı. FETÖ bağlantısı ortaya çıkan Musab Turan’ın işine son verildi. Peki bu eş zamanlı provokasyonlar ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Şanlıurfa milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve Siyasetçi -yazar Mehmet Metiner değerlendirdi.

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