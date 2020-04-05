Türkiye bu defa koronavirüse (Covid-19) karşı tek yumruk oldu | Video

Türkiye, depremler, darbe girişimleri terör saldırıları ve dahasına hepsiyle tek bilek tek yumruk oldu mücadele etti. Sonuçta her zaman kazanan Türkiye oldu. Evet bugün dünya büyük bir tehditle karşı karşıya... Adıda Corona virüs (Kovid 19)... Dünya sağlık ve ekonomi alanında küresel bir krizden geçiyor. Türkiye tüm önlemlere rağmen 3 ay dünyayı kasıp kavuran virüsle tanıştı. Bir kesimin "abartı" diyerek karşı çıktığı dönemde, daha hiç vaka yokken havalimanlarına termal kamera yerleştiren, sadece 47 vaka varken okulları tatil ederek Avrupa ülkelerinden ve Amerika’dan önce tedbirler almaya başlayan devletti Türkiye! Çünkü halkının sağlığı her şeyden önceydi. İşte Türkiye’nin corona virüse karşı başlattığı “savaş”ın analizi...