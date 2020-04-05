05 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye bu defa koronavirüse (Covid-19) karşı tek yumruk oldu | Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
05.04.2020

Türkiye bu defa koronavirüse (Covid-19) karşı tek yumruk oldu | Video

Türkiye, depremler, darbe girişimleri terör saldırıları ve dahasına hepsiyle tek bilek tek yumruk oldu mücadele etti. Sonuçta her zaman kazanan Türkiye oldu. Evet bugün dünya büyük bir tehditle karşı karşıya... Adıda Corona virüs (Kovid 19)... Dünya sağlık ve ekonomi alanında küresel bir krizden geçiyor. Türkiye tüm önlemlere rağmen 3 ay dünyayı kasıp kavuran virüsle tanıştı. Bir kesimin "abartı" diyerek karşı çıktığı dönemde, daha hiç vaka yokken havalimanlarına termal kamera yerleştiren, sadece 47 vaka varken okulları tatil ederek Avrupa ülkelerinden ve Amerika’dan önce tedbirler almaya başlayan devletti Türkiye! Çünkü halkının sağlığı her şeyden önceydi. İşte Türkiye’nin corona virüse karşı başlattığı “savaş”ın analizi...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Koca il sağlık müdürlerine seslendi: İzole edemezsek...
Bakan Koca il sağlık müdürlerine seslendi: İzole edemezsek...
Türkiye bu defa koronavirüse karşı...
Türkiye bu defa koronavirüse karşı...
İçişleri Bakanlığından 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek genelge
İçişleri Bakanlığından 18-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili ek genelge
Valilikten cenaze işlemleri için yeni açıklama
Valilikten cenaze işlemleri için yeni açıklama
HALK TV'nin skandalı sonrası RTÜK harekete geçti
HALK TV'nin skandalı sonrası RTÜK harekete geçti
Teslimat tamam! İşte yok edici güç
Teslimat tamam! İşte yok edici güç
Koronavirüs ilacıyla ilgili
Koronavirüs ilacıyla ilgili
CHP'li eski vekil canlı yayında sigara yaktı!
CHP'li eski vekil canlı yayında sigara yaktı!
Giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi
Giriş-çıkışlar kapatıldı! Araçlar geri gönderildi
Pes dedirten görüntüler!
"Pes" dedirten görüntüler!
Sızma girişimindeki 24 terörist etkisiz hale getirildi!
Sızma girişimindeki 24 terörist etkisiz hale getirildi!
Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Bakan Akar duyurdu! Üretim başladı
Daha Fazla Video Göster