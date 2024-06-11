Türkiye BRICs’e mi katılıyor?

Kremlin Sözcüsü Peskov Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz açıklaması yaptı. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Hazar Vural Jane, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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