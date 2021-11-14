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Türkiye bölgede hangi planları bozdu

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Giriş: 14.11.2021 19:53
Küresel aktörler, kapalı kapılar ardında yeni harita planları yapıyor. Ortadoğu satrancında 2. Sykes -Picot Pojesi denenmek isteniyor. Peki, Arap baharı ile başlayan süreçte hangi aşamaya geçildi? Suriye ve Irak’ın parçalanması kimin işine yarıyor? Bölgenin gizli aktörü İsrail’in hedefinde ne var? Türkiye Suriye’nin kuzeyinde hangi planları bozdu? Tüm bu soruların yanıtı, araştırma planlama servisi şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz haberimizde.
Türkiye bölgede hangi planları bozdu
Türkiye bölgede hangi planları bozdu
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