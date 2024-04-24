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Türkiye- Almanya hattında gündem 'döner'! Başkan Erdoğan: Tüm döner İstanbul'da kaldı galiba

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 21:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e döner sorusu soran Alman gazetecinin Marion Sendker olduğu ortaya çıktı. Hukuk alanında da çalışmaları bulunan Sendker, geçtiğimiz yıllarda AA'ya verdiği bir röportajda PKK, terör ve buna benzer haberlerin Alman ve Batı medyasında çoğunlukla tek taraflı bir şekilde dile getirildiğini ve Batı medyasında daha çok PKK yanlısı görüşlerin hakim olduğunu ifade etmişti.
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