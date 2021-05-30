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Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu müjdesi! Bülent Erandaç A Haber'de açıkladı

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Giriş: 30.05.2021 23:28
Güncelleme:31.05.2021 00:58
Gazeteci Bülent Erandaç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde açıklayacağı müjdeyi A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında duyurdu. Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğal gaz bulduğunu söyleyen Erandaç, rezerv durumuna yönelik de konuştu. Türkiye Akdeniz'de petrol ve doğal gaz buldu mu? İşte detaylar...
Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu müjdesi! Bülent Erandaç A Haber'de açıkladı
Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu müjdesi! Bülent Erandaç A Haber'de açıkladı
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