Türkiye Akdeniz'de doğal gaz ve petrol buldu müjdesi! Bülent Erandaç A Haber'de açıkladı

Gazeteci Bülent Erandaç Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinde açıklayacağı müjdeyi A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında duyurdu. Türkiye'nin Akdeniz'de petrol ve doğal gaz bulduğunu söyleyen Erandaç, rezerv durumuna yönelik de konuştu. Türkiye Akdeniz'de petrol ve doğal gaz buldu mu? İşte detaylar...