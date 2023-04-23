Türkiye 23 Nisan’ı kutluyor! Bakan Özer çocuklarla Anıtkabir’de

Son dakika haberleri… Türkiye bugün bundan tam 103 yıl önce yakılan egemenlik ateşinin sönmeyeceği dünyaya gösteriyor ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla Anıtkabir’e gitti ve Cumhuriyet’in kurucu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozelesine çelenk bıraktı. İşte tüm detaylar…

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