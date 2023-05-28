28 Mayıs 2023, Pazar
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Türkiye 2. tur için sandık başında! Ömer Çelik oyunu kullandı
Son dakika haberleri… Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. Oyunu Adana’da kullanan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik, “Türkiye bir kez daha bir demokrasi sınavını bütün gücünü kullanarak veriyor. Rehavet olmamasına dikkat çekiyoruz. Herke sandığa gidip oyunu kullanmalı. Hepimiz sandıklara sahip çıkmalıyız.” dedi.