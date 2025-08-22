22 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Türk Yıldızları'nın gösterisi Ahlat'ta nefes kesti
Türk Yıldızları’nın gösterisi Ahlat’ta nefes kesti

Türk Yıldızları'nın gösterisi Ahlat'ta nefes kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.08.2025 22:07
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü anma etkinliklerinin Ahlat'taki programı Türk Yıldızları'nın açılış gösterisi ile başladı. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağında düzenlenen etkinliğin ilk gününde Türk Yıldızları jetlerinin alan üzerindeki gösterileri, hayranlık uyandırdı. Türk Yıldızları'nın gösterisini heyecanla izleyen vatandaşlar, jetlerin yaptıkları alçak uçuş ve akrobasi gösterilerini ise alkışladı. Jetlerin gösterilerini ilk kez canlı izleme şansına sahip olan vatandaşlar muhteşem gösterileri cep telefonları ile kaydetti. Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Şahin Şerefoğlu; "Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde Türk Yıldızlarının yapmış olduğu gösteri gerçekten görülmeye değerdi, zevkle izledik. Gerçekten harika bir gösteri oldu ve insanların severek çok mutlu oldu bunu izlerken emeklerine sağlık" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk Yıldızları’nın gösterisi Ahlat’ta nefes kesti
Çerçioğlu: Benim alnım ak, korkum yok
Çerçioğlu: "Benim alnım ak, korkum yok"
İtirafçıları tehdit mi ediyorlar?
İtirafçıları tehdit mi ediyorlar?
Güney Kafkasya’da yeni dönem başladı!
Güney Kafkasya'da yeni dönem başladı!
Türk Yıldızları’nın gösterisi Ahlat’ta nefes kesti
Türk Yıldızları'nın gösterisi Ahlat'ta nefes kesti
Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor
Türkiye net sıfır emisyon hedefiyle yeşil kalkınmaya odaklanıyor
100’ü aşkın İslam alimi: ’Ey Gazze, hepimiz seninleyiz’
100'ü aşkın İslam alimi: 'Ey Gazze, hepimiz seninleyiz'
Yılmaz: Birlikte kalkınıyor birlikte güçleniyoruz
Yılmaz: "Birlikte kalkınıyor birlikte güçleniyoruz"
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Türkiye için dönüm noktası olacak
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı Türkiye için dönüm noktası olacak
Talabani aşireti birbirine girdi!
Talabani aşireti birbirine girdi!
Davet rahatsızlığı! Kılıçdaroğlu’nu sildiler
Davet rahatsızlığı! Kılıçdaroğlu’nu sildiler
Yine para kuleleri yine Tuncay Yılmaz
Yine para kuleleri yine Tuncay Yılmaz
Türkiye denizde güvenliği sağlamak istiyor
"Türkiye denizde güvenliği sağlamak istiyor"
Daha Fazla Video Göster