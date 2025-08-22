Türk Yıldızları’nın gösterisi Ahlat’ta nefes kesti

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından gerçekleştirilecek 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü anma etkinliklerinin Ahlat'taki programı Türk Yıldızları'nın açılış gösterisi ile başladı. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağında düzenlenen etkinliğin ilk gününde Türk Yıldızları jetlerinin alan üzerindeki gösterileri, hayranlık uyandırdı. Türk Yıldızları'nın gösterisini heyecanla izleyen vatandaşlar, jetlerin yaptıkları alçak uçuş ve akrobasi gösterilerini ise alkışladı. Jetlerin gösterilerini ilk kez canlı izleme şansına sahip olan vatandaşlar muhteşem gösterileri cep telefonları ile kaydetti. Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Şahin Şerefoğlu; "Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde Türk Yıldızlarının yapmış olduğu gösteri gerçekten görülmeye değerdi, zevkle izledik. Gerçekten harika bir gösteri oldu ve insanların severek çok mutlu oldu bunu izlerken emeklerine sağlık" dedi.

