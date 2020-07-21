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Türk Yıldızları'ndan KKTC'de gösteri uçuşu

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Giriş: 21.07.2020 11:57
Güncelleme:21.07.2020 12:03
Türk Yıldızları Akrobasi Timi ve F-16 uçakları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında selamlama geçişi yaptı.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "KKTC'de icra edilen Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında, 4 adet F-16 uçağımız ve Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından KKTC semalarında selamlama geçişi yapıldı. Hava Kuvvetlerimizin bu etkinliği KKTC halkı tarafından yoğun ilgiyle izlenerek büyük alkış aldı" denildi.

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