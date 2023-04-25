Türk vatandaşı Özgecan Mutlu Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim okurken gözaltına alındı

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da ibadet eden bir Türk vatandaşını gözaltına aldı. Özgecan Mutlu isimli Türk vatandaşı, Kur'an- Kerim okumasına izin verilmeyerek polis tarafından önce mescidden zorla çıkarıldı sonra da gözaltına alındı.

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