03 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk Sahil Güvenlik botları Yunan botunu böyle kovaladı

Türk Sahil Güvenlik botları Yunan botunu böyle kovaladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
03.05.2020
Türk Sahil Güvenlik ekipleri Midilli Adası'ndan Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz eden Yunan Sahil Güvenlik botunu kovaladı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca Yunanistan’da sosyal medyada yayınlandı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri Midilli Adası'ndan Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz eden Yunan Sahil Güvenlik botunu kovaladı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca Yunanistan'da sosyal medyada yayınlandı.

Göçmen geçişlerinin artması ile birlikte Ege Denizi'nde Kuşadası, Bodrum, Çeşme ve Ayvalık açıklarında sık sık karşı karşıya gelen Yunan Sahil Güvenlik ve Türk Sahil Güvenlik botları arasında önceki gün sabah saatlerinde nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Türk karasularına girerek göçmen botunu taciz edip, geriye itmeye çalışan Yunan Sahil Güvenliği, Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kovalandı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın görüntüleri Yunan adalarında yaşayanlar tarafından sosyal medyadan servis edildi.




Görüntülerde Yunan Sahil Güvenlik botu göçmen teknesini Türk karasularına doğru geriye doğru iterken, yaklaşan Türk Sahil Güvenlik botunu gören Yunan askerinin panik hali yansıyor. Dikili-Midilli arasında yaşanan ve yaklaşık iki dakika süren kovalamacanın ardından ortalık sakinleşti ve büyük tehlike yaşayan göçmenler Türk Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Türk botunun Yunan botunu kovaladığı o anlar aksiyon filmlerini aratmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Türk Sahil Güvenlik botları Yunan botunu böyle kovaladı
Türk Sahil Güvenlik botları Yunan botunu böyle kovaladı
Başkan Erdoğan'dan ''Bu Yoldan Dönmeyeceğiz'' mesajı
Başkan Erdoğan'dan ''Bu Yoldan Dönmeyeceğiz'' mesajı
Rotschild destekli The Economist’ten 32 yıl önce bitcoin kapağı!
Rotschild destekli The Economist’ten 32 yıl önce bitcoin kapağı!
IMF virüs bahanesiyle ekonomilere el mi koydu?
IMF virüs bahanesiyle ekonomilere el mi koydu?
Rakamlar böyle devam ederse... dedi güzel haberi verdi
"Rakamlar böyle devam ederse..." dedi güzel haberi verdi
Bakan Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Bakan Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı
Başörtüsü üzerinden İslam düşmanlığı
Akşener'den çark HDP'den tepki
Akşener'den çark HDP'den tepki
Son dakika: Bahçeli'den CHP'nin darbe imasına sert tepki |Video
Son dakika: Bahçeli'den CHP'nin darbe imasına sert tepki |Video
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem!
Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem!
İngilizlerin bozguna uğratıldığı zafer: Kut-ül Amare...
İngilizlerin bozguna uğratıldığı zafer: Kut-ül Amare...
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon
Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon
Daha Fazla Video Göster