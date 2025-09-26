26 Eylül 2025, Cuma
Türk öğrenciye NASA'dan ödül! NASA'nın güvenlik açığını buldu
Zonguldak'ta yaşayan bilgisayar mühendisliği bölümü öğrencisi Yusuf Nas, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın sistemlerinde kritik bir güvenlik açığı tespit etti. Veri ihlali riski taşıyan tehlikenin belirlenmesi üzerine genç öğrenciye takdir mektubu gönderildi adı NASA'nın onur listesine eklendi.