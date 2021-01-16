Türk Mukavemet Teşkilatı tarihi! Şanlı direnişin öyküsü

Yavru vatandan acı vatana gideceğiz şimdi. Önce Türk Mukavemet Teşkilatı’nın tarihini ekranlarınıza getireceğiz sonrasında da Almanya'ya göçün 60. yılında, zorunlu gurbete göç serüvenini ekranlarınıza getireceğiz.

Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü ve tam 44 yıl önce Türk soydaşlarımız Rum çetelerinin zulmünden bugün kurtuldu. Fakat Kıbrıs'ta mücadele 20 temmuz 1974'ten önce başlamıştı. Doktor Fazıl Küçük, Burhan Nalbantoğlu ve Rauf Denktaş bu mücadelenin neferleriydi. Onlar "Türk Mukavvemet Teşkilatı"nı, çok daha önce kurmuş ve milli bir mücadele başlatmışlardı.

''Ya taksim ya ölüm'' tanıdık geldi mi bu sözler hatırladınız mı..? Göğsünde ay yıldızla ölümle savaşan mücahitleri. Unutulabilir mi? Ölümle savaşıyorlardı sonunda "Ya taksim olacaktı ya ölüm" Şanlı bir direnişti onlarınki aslında tanıdık bir kahramanlık destanı. Milletinin özgürlüğü uğruna canından vazgeçenlerin destanı. İnanıyorlardı çünkü tarih şahitti Türk esir edilemezdi.

Zulüm 19.yüzyıl'ın sonunda başladı aslında. İngilizler'in Kıbrıs'ta idareyi ele almasıyla Osmanlı hoşgörüsünün yerini İngilizlerin sömürge zihniyeti almıştı. Kanlı günler kapıdaydı sonradan Rum çetecilerin devraldığı o zulüm 1974'e kadar sürdü. Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar.