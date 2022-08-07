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Türk Kızılayı Filistin’de! Kızılay Gazze’de yaraları sarıyor

A Haber
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Giriş: 07.08.2022 16:22
İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılardan geriye kalan ise yıkım oldu. Filistinlilerin tek isteği ise uluslararası toplumun seslerini duyması. Kızılay ekipleri Filistin Kızılayı ile birlikte Gazze'de yaraları sarıyor. Kızılay Uluslararası İşler Genel Müdürü Alper Küçük, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Küçük, ateşkes ile ilgili "Beklediğimiz haber buydu inşallah ateşkes sağlanabilir bizim için bir umut ışığıydı. Biz Gazze’de iyilik nöbetindeyiz." dedi.
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