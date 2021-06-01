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Türk kamikaze droneları tarih yazdı! Kargu-2 kendi insiyatifiyle düşmanı vurdu
Birleşmiş Milletler, Libya'da gerçekleşen askeri harekatlara ilişkin bir rapor yayınladı. O raporda darbeci Hafter güçlerine karşı yürütülen savaşta görev alan Türk yapımı Kargu-2'nin, kendi inisiyatifiyle bir düşman askerini vurduğu belirtildi. Kamikaze drone'un bu kabiliyetiyle dünya tarihinde bir ilke imza attığı vurgulandı.