Türk İHA ve SİHA'lar dünya gündeminde

Kosova Savunma Bakanı Anton Quni, Türk İHA'ları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Sırbistan'a Kosova'dan daha yakın olduğu iddialarına inanmadığını belirten Quni, "Gücü yetecek en gelişmiş ekonomiye sahip herkesin bu silahlara sahip olabileceğini söylüyorum"

Kosova Savunma Bakanı Anton Quni, Türk İHA'ları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Sırbistan'a Kosova'dan daha yakın olduğu iddialarına inanmadığını belirten Quni, "Gücü yetecek en gelişmiş ekonomiye sahip herkesin bu silahlara sahip olabileceğini söylüyorum"