28 Kasım 2023, Salı
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Türk heyeti Gazze'de! Sahra hastanesi için ilk adım
Son dakika haberleri… İşgalci İsrail Terör Örgütü tarafından yapılan saldırılarda yaralananları tedavi etmek için Gazze’de kurulması planlanan sahra hastanesinin fizibilite çalışmaları için Türk heyeti Gazze’ye girdi. Son durumu A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.