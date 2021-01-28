28 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme: Korsanlar irtibat kurdu

Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme: Korsanlar irtibat kurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.01.2021 17:14
Güncelleme:28.01.2021 17:25
Son dakika haberine göre Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiye saldırarak 1 Azeri denizciyi öldürdükten sonra 15 Türk denizciyi kaçıran deniz haydutlarıyla ilk temas kuruldu. Kaçıralan 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar şirket yetkilileriyle görüştü. Türk denizcilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Uluslararası denizcilik otoritelerinin dikkatini Gine Körfezi'ne çeken kanlı saldırının ardından gemi kaptanıyla birlikte toplam 15 Türkü fidye için kaçıran deniz haydutları, 5'inci gün şirketle irtibata geçti. Türk kamuoyunun da heyecanlı takip ettiği olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra kurulan irtibat deniz haydutlarının genel davranış biçimi olarak yorumlandı.

İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik'in işletmesindeki M/V Mozart'ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme
Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme
Berhan Şimşek'in iftirasına suç duyurusu
Berhan Şimşek'in iftirasına suç duyurusu
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu fahiş fiyatları değerlendirdi
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu fahiş fiyatları değerlendirdi
Soruşturma başlatıldı
Soruşturma başlatıldı
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu!
TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu!
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Başkan Erdoğan'dan "yerli aşı" açıklaması
Mavi bere düşmez yere!
Mavi bere düşmez yere!
KKTC'de FETÖ operasyonu!
KKTC'de FETÖ operasyonu!
Dünden bugüne sosyal devletçilik
Dünden bugüne sosyal devletçilik
Sincar’a operasyon olacak mı?
Sincar’a operasyon olacak mı?
İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan çıktı!
İmamoğlu'nun bir vaadi daha yalan çıktı!
A Haber sınırın sıfır hattında
A Haber sınırın sıfır hattında
Daha Fazla Video Göster