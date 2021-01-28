Türk gemisine kanlı saldırıda flaş gelişme: Korsanlar irtibat kurdu

Son dakika haberine göre Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Liberya bayraklı İngiliz şirketine ait M/V Mozart adlı gemiye saldırarak 1 Azeri denizciyi öldürdükten sonra 15 Türk denizciyi kaçıran deniz haydutlarıyla ilk temas kuruldu. Kaçıralan 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar şirket yetkilileriyle görüştü. Türk denizcilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ayrıntılarını A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

Uluslararası denizcilik otoritelerinin dikkatini Gine Körfezi'ne çeken kanlı saldırının ardından gemi kaptanıyla birlikte toplam 15 Türkü fidye için kaçıran deniz haydutları, 5'inci gün şirketle irtibata geçti. Türk kamuoyunun da heyecanlı takip ettiği olayın üzerinden 5 gün geçtikten sonra kurulan irtibat deniz haydutlarının genel davranış biçimi olarak yorumlandı.

İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik'in işletmesindeki M/V Mozart'ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz haydutlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.