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Türk dünyasında tarihsel değişim | ABD’nin Yunan oyunları ne anlama geliyor? Kılıçdaroğlu neyi hedefliyor?

A Haber
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Giriş: 13.11.2021 13:08
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektup yazarak ‘Kanal İstanbul’u yaptırmayın’ çağrısı yaptı. Bu açıklamanın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de büyükelçilerle bir araya geldi. Öte yandan Türk dünyası İstanbul’da bir araya geldi ve Türk Devletleri Teşkilatı yapılanmasına gidildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda Türk dünyasına birlik beraberliğin artması ve ekonomik ilişkilerin yükselmesi gerektiği mesajını verdi. Peki Kılıçdaroğlu Türkiye'yi şikayet mi etti? Büyükelçilere yazdığı Kanal İstanbul mektubu ne anlama geliyor? Projeler neden muhalefetin hedefinde? Muhalefet dev projelere neden karşı çıkıyor? Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde alınan kararlar neler? ABD'nin Yunanistan'da ne kadar üssü var? ABD Yunanistan'a neden üs kurup, sevkiyat yapıyor? Yunanistan'dan savaş hazırlığı mı? ABD, Yunanistan'a neden üs kurup sevkiyat yapıyor? Gündemin öne çıkan konularını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
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