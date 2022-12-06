Türk donanması güçleniyor! LHD Anadolu için geri sayım sürüyor

Türkiye'nin ilk amfibi hücum gemisi olan Anadolu için geri sayım sürüyor. Aralık ayı içinde Deniz Kuvvetlerinin envanterine girecek olan uçak gemisi hangi özelliklere sahip ve deniz kuvvetlerine ne gibi katkılar sunacak. İşte detaylar...

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