15 Ekim 2023, Pazar
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Türk Deniz Kuvvetleri NAVTEX ilan etti
İşgalci İsrail'in Filistin'e yönelik işgali sürerken ABD bölgeye İsrail'e destek vermek adına iki tane savaş gemisini gönderdi. Bu gelişme sonrası Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de tatbikat yapacağı hakkında Navtex yayınladı.