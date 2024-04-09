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Turizm bölgelerine tatil göçü! Polis helikopteriyle trafik denetimi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 09.04.2024 15:29
Ramazan Bayramı’na sayılı saatler kala turizm bölgelerine tatil göçü sürüyor. Peki trafik ne durumda? Polis helikopterinden son durumu A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu anlattı.
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Turizm bölgelerine tatil göçü!
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