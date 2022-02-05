Turgut Özal’ı kim, neden öldürtmek istedi? Suikastın amacı neydi?

Türkiye'ye damgasını vuran olay 18 Haziran'da yaşandı. Bir tetikçi art arda bastı tetiğe. Ancak o planın üstünde de bir hesap vardı. Turgut Özal'a suikast girişimi başarısızlıkla sonlandı. Bir başbakan öldürülmek istendi.

Karanlık darbe yıllarının ardından Turgut Özal bir umut, bir ışık olarak geldi. Darbenin ardından halkın büyük desteği ile başbakan oldu. Bir liderdi. Kurduğu partide farklı kesimleri buluşturdu. Her şeyden önemlisi devletle milleti yeniden kucaklaştırdı. Vizyon sahibiydi. Kürt meselesini çözmek istiyordu. Türkiye'nin geleceği için Başkanlık sistemini istiyordu. Hem de ısrarla... Ancak ömrü bunları gerçekleştirmeye yetmedi.

Serbest piyasa ekonomisini uyguladı. Döviz yasağını kaldırdı. Yollar, köprüler yaptı. Halk için çalıştı. "Devlet millet içindir, millet devlet için değildir" Parolası buydu, bunu her yerde de seslendiriyordu. Farkını milletin tarafını seçerek gösterdi. Yaptıklarıyla hep göz önünde oldu. Gündemde kaldı.

Tabii bu da karanlık odakları rahatsız etti. Medyada yeri geldi ailesi hedefe kondu. Ailesi, üzerinden itibarsızlaştırılmak istendi. Bu bazen kızları bazen de oğulları oldu. Diktatör dendi. Tek adam suçlamaları yöneltildi. Halbuki arkasındaki en büyük destekçisi milletti. Özal'ın yaptıkları ve hayal ettikleri birilerini rahatsız ediyordu. Artık yok edilmeliydi. Çünkü Özal, Türkiye ve milletin geleceği için her şeyi yapacaktı, yapıyordu da…

Ve düğmeye basıldı. 18 Haziran 1988. O tarihte ANAP'ın kongresi vardı. Özal kongrede öldürülecekti. Tetikçi de bulundu. Karanlık bir isim Kartal Demirağ... Ve karanlık plan için düğmeye basıldı. Tetikçi iki el ateş etti. Mermi mikrofondan sekip Özal'ın sağ başparmağını yaraladı. Kartal Demirağ salonda yuvarlanarak kurşunlardan kurtulmayı başardı.

Ölüm bile onu korkutmuyordu. Tetikçi Demirağ, yargılandı. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Özal, kendini öldürmek isteyen kişiyi, cumhurbaşkanı olunca affetti. Olayın perde arkası ise hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Kimilerine göre Özal, olayın bilinmeyenlerini çözdü. Özal suikastını araştıran savcı ise Demirağ'ın özel harp bağlantılarını tespit etti. Bu nedenle soruşturmayı yarım bıraktı. Özel Harp Dairesi, ABD'nin isteğiyle kurulmuş ve subaylardan oluşuyordu. O tarihlerde değil ama yıllar sonra özel harp dairesinin adı faili meçhullerde ve karanlık olaylarda sıklıkla geçti.