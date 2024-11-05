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TÜPRAŞ’ta patlama! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

TÜPRAŞ’ta patlama! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 14:44
İzmit’teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi.  İş Güvenliği Uzmanı Ogün Şimşek A Haber’de değerlendirdi.
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