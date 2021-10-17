17 Ekim 2021, Pazar
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TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına tepki!
TÜGVA üyeleri, CHP ve sosyal medya üzerinden vakfı hedef alan iftiralara yönelik olarak sabah namazı sonrasında 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptı. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi birçok ilde sabah namazının ardından yapılan açıklamada bir operasyon ve provokasyon ile karşı karşıya oldukları belirtildi.