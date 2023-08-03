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TSK’nın komuta kademesi belli oldu! YAŞ toplantısı sona erdi

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 15:09
Son dakika haberi… Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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