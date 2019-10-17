Trump'ın sızdırılan mektubuyla ilgili İletişim Başkanlığından açıklama |Video

İletişim Başkanlığından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan'a yazdığı iddia edilen mektubun sızdırılmasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Rahatsız edici bir olay, yanıtı Barış Pınarı Harekatı ile verilmiştir" denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.